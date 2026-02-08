Victor Hugo Sefiller kitabında hangi hırsızlık olayını “bir insanın kaderinde felaket başlangıcı“ olarak nitelendirmiştir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Sefiller, Jean Valjean'ın işlediği basit bir suçun nasıl ömür boyu süren bir vicdan ve adalet mücadelesine dönüştüğünü anlatır.

Victor Hugo "Sefiller" kitabında hangi hırsızlık olayını "bir insanın kaderinde felaket başlangıcı" olarak nitelendirmiştir?

Victor Hugo, Jean Valjean'ın aç kalan kız kardeşinin çocuklarını doyurmak için bir fırın vitrininden bir somun ekmek çalmasını karakterin kaderindeki felaket başlangıcı olarak nitelendirir. Bu küçük hırsızlık, Valjean'ın yakalanmasına ve kürek mahkumu olarak 19 yıl boyunca hapis yatmasına neden olarak tüm hayatını geri dönülmez biçimde değiştirmiştir.

Cevap: Bir somun ekmek çalınması.

Kaynak: Haber Merkezi