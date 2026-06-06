Konya’da çiftçi tarlasını delik deşik buldu! Emeği bir gecede zarar gördü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde define arayan kişilerin hedefi bu kez ekili bir tarla oldu. Altın yada tarihi eser bulma umuduyla yapıldığı öne sürülen kazılar nedeniyle tarla zarar görürken, çiftçinin emekle yetiştirdiği pancarlar da zarar gördü.
Tarlanın çeşitli noktalarını kazdılar!
İddiaya göre defineciler, bir vatandaşın kiralayarak ektiği tarlada izinsiz kazı yaptı. Tarlanın çeşitli noktalarını kazan kişi yada kişiler, ekili alana zarar verirken, yaşanan durum tarla sahibinin tepkisine neden oldu.
Tarlayı görünce isyan etti
Tarlasının definecilerin hedefi olacağını hiç düşünmediğini belirten vatandaş, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tarla sahibi, asıl üzüntüsünün mahsule verilen zarar olduğunu söyledi.
"Zorluklarla yetişen pancarı kazmış"
Tarla sahibi paylaşımında, "Pancarı kazmış, mahsule dokunmasın. Yoksa dağı delsin beni ilgilendirmez. Altın aramış arasın, sorun değil de zorluklarla yetişen pancarı kazmış" ifadelerine yer verdi.
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