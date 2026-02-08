İlhan Palut: “Bir takım kazansaydı bu Konyaspor olabilirdi’’

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut, rakiplerinden daha iyi oynadıklarını belirtti.Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Palut, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Yeniden Konyaspor’da bulunmanın güzel olduğunu ifade eden Palut, “İlk maçımızdı, bugün farklı bir formasyonla sahadaki yerimizi aldık. Göztepe takımına karşı daha dengeli bir sistem olacağını düşündük.“ dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov, puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Genel olarak baktığımızda iki takım adına da çok zor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Daha çok mücadeleye dayalı bir oyun oynandı, 90 dakika boyunca. Defansif anlamda iyi organize olduk, iyi pozisyon aldık. Ama hücumsal anlamda istediğimiz üretkenliği maalesef gösteremedik. Bu tarz maçlarda galip gelmek istiyorsanız, ön alanda daha fazla pozisyon üretmeniz gerekiyor. Ürettiğinizde de bunları daha iyi değerlendirmelisiniz. Bu tarz maçlarda galibiyetini, anahtarı her zaman budur ama ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Buradan puan aldığımız için, aynı zamanda mutluyuz ama dediğim gibi ön alanda hem pozisyon üretmek adına, hem de üretim pozisyonları değerlendirmek adına özellikle ofansif oyuncularımızın daha öz güvenli olması gerekiyor. Aynı zamanda Konya'da iyi bir takım iyi bir maç çıkardı. Onları da tebrik ediyorum'' dedi.

'TAKIMIMDA YÜKSEK ENERJİYİ GÖRDÜM'

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımla bir antrenmana çıkabildiğini belirterek, şunları söyledi:

''Burada olmak hepinizi yeniden görmek güzel. En başta onu söyleyeyim. Tabii ki ilk maçımızdı. Önemli. Bugün farklı bir formasyonla sahadaki yerimizi aldık. Kanat oyuncusu, eksikliği var. Deniz'in cezalı olmasıyla beraber hem de Göztepe takımına karşı daha dengeli bir sistem olacağını düşündük. Bu şekilde oynadık. Tabii ki çok kısa zamanda yani çok şeyin değişmesini beklemiyordum. Çünkü bir antrenman diyebiliriz. Çünkü ilk geldiğimiz gün Aliağa maçında oynayan oyuncular dinlendiler. Şunu görmek istiyorum takımımdan. Bir coşku, bir ikili mücadele kazanma isteği, bir yüksek enerjiyi daha yüksek enerji görmek istiyorum takımımdan. Bunu hemen hemen maçın tamamını da gördüm. İlk yarı tempolu bir oyundu. Bence ilk yarı rakip ceza sahasına daha çok giden taraf bizdik, son paslar ve son ortalarda biraz daha dikkatli olsak ya da daha eksik yüklensek belki tehlike seviyemizi yukarı çekebilirdik. Göztepe takımı biliyorsunuz bir oyun sistemleri var. Çok saygı duymak gerekir. Direk toplar, taçlar, kornerler, sürekli karamboller. Bunun bir tanesinde de gerçekten büyük bir tehlike atlattık, bir taç atışında. İkinci yarıya baktığımız zaman enteresandır, çok daha fazla topa sahip olduk. Göztepe takımı pres yapmaktan vazgeçti ve biraz zaten kompak bir savunma anlayışını benimsedi. Burada da topa sahip olma üstünlüğümüzü üçüncü bölgeye etkinliğine yeteri kadar taşıyamadık. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; eğer bir takım bu maç için bir adım daha önde öndeyse, bu Konyaspor'du, bizdik. Ama bu çok büyük bir üstünlük müydü? Hayır. Beraberlik evet maçı kabul edilebilir. Bir takım kazansaydı dediğim gibi bu Konyaspor olabilirdi. Genel oyunun görünüşü göre.''

'OYUNCULARIM GERÇEKTEN ELLERİNDEN GELENİ YAPTI'

Takımın enerjisini beğendiğini ifade eden İlhan Palut, ''Oyuncularım gerçekten ellerinden geleni yaptı. Bugüne kadar yapmadılar demiyorum. Çünkü, yeni bir hocadan sonra yaptınız, her açıklama sanki bir önce böyle şeyler yoktu da, ben bugün böyle oldu tarzında anlaşılabiliyor ve bunu hiç istemem. Ama ben sadece bugüne özel konuşuyorum herhangi bir kıyaslama asla yapmıyorum. Enerjiyi beğendim ben açık söyleyeyim''diye konuştu.

'CAMİANIN ÖZLEDİĞİ İYİ SONUÇLARA ULAŞMAMIZ GEREKİYOR'

Stadyumdaki taraftarın atmosferini de beğendiğini belirten Palut, ''Artık bundan sonra hep beraber yönetimi, taraftarı, biz ve oyuncularımız bu takımın potansiyeli bugün içinde bulunduğu durumdan daha yüksek. Bu potansiyeli yakalamamız gerekiyor. Taraftarın özlediği, camianın özlediği iyi sonuçlara ulaşmamız gerekiyor.'' dedi.

Kaynak: DHA