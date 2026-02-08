Konya’da yoğun olarak kullanılıyordu! Ek kapasite geliyor

Konya'nın Akşehir ilçesi kent merkezinde uzun yıllardır yoğun olarak kullanılan katlı otopark alanında önemli bir dönüşüm daha hayata geçiriliyor. Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, katlı otoparkın uzun süredir atıl durumda bulunan bodrum katının hizmete açılacağını duyurdu. Yapılacak düzenleme ile elliden fazla aracın park edebileceği ek kapasite Akşehir'e kazandırılacak.

Kent merkezine gelen vatandaşların sıklıkla kullandığı, çarşı, kamu kurumları ve sosyal alanların tam ortasında yer alan katlı otoparkta yürütülen çalışmaların yalnızca kapasite artışıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Başkan Köksal'ın göreve gelmesinin ardından, otopark alanında güvenlik, estetik ve işlevselliği esas alan kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı.

GÜVENLİ VE ESTETİK BİR YAPIYA KAVUŞTU

Geçtiğimiz günlerde katlı otoparkın dış cephe yenileme çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Başkan Köksal, yapılan düzenlemeyle yapının hem daha güvenli hale getirildiğini hem de kent estetiğine uygun bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Cephe yenilemesinin ardından çevre düzenleme çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdüğü ve alanın bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı belirtildi.

BODRUM KAT AKTİF HALE GELİYOR

Son yapılan açıklamayla birlikte, katlı otoparkın yıllardır kullanılmayan bodrum katının da hizmete açılacağı duyuruldu. Bu adımla, özellikle kent merkezinde yaşanan park yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Yeni düzenleme kapsamında bodrum kata hamam tarafından güvenli iniş ve çıkış rampası yapılacak.

Ek kapasitenin devreye alınmasının ardından katlı otopark çevresindeki açık alanlara araç parkına izin verilmeyecek.

Yeni uygulamayla birlikte gelişigüzel park edilen araçların neden olduğu geçiş engellerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması, çevrenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

BAŞKAN KÖKSAL: MERKEZDEKİ OTOPARK SORUNUNU ADIM ADIM ÇÖZÜYORUZ

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, katlı otoparkın kent merkezinin düzenini doğrudan etkileyen önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Başkan Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Katlı otoparkımız, Akşehir merkezine gelen hemşehrilerimizin neredeyse tamamının kullandığı çok önemli bir alan. Göreve geldiğimiz günden bu yana kent merkezini daha güvenli, daha estetik ve daha işlevsel hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Önce yıkılan sanat okulu alanında yaptığımız düzenlemelerle park sorununa büyük bir rahatlama sağladık. Ardından katlı otoparkın dış cephe yenilemesini tamamladık, çevre düzenlememiz sürüyor. Şimdi ise yıllardır atıl durumda olan bodrum katı hizmete açarak elliden fazla araçlık ek kapasite oluşturuyoruz.”

Başkan Köksal, yapılan çalışmaların Akşehir'in kent kimliğine katkı sunduğunu belirterek, merkezde yaşam kalitesini artırmaya yönelik düzenlemelerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

(Meltem Aslan)