Sosyal medyada dini değerlere saygısızlığa tepki

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Diyetisyen O.K.’nin sosyal medya hesabından paylaşılan dini değerlere hakaret içerikli görsel tepki topladı. Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak adli makamları göreve davet ederken, paylaşımı yapan hesap kapatıldı. O.K. ise hesabının çalındığını ileri sürdü.
Muğla'da sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda tartışmalara yol açan görsel tepkilerin odağı oldu. Yapay zeka ile oluşturulduğu belirtilen ve bazı kesimler tarafından ‘çarşaf giydirilmiş domuz figürü' olarak nitelendirilen görsel, Muğla'da diyetisyenlik yaptığı öğrenilen O.K.'ye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşıma yönelik tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, söz konusu içeriğin İslami değerlere ve kadınların kıyafet tercihine hakaret içerdiğini belirterek, adli makamları göreve davet etti. Uçak, "Toplumsal huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.
Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımı yapan sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü. Paylaşımı yaptığı ileri sürülen O.K. ise başka bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sevgili takipçilerim Instagram hesabım 7 Şubat 2026 tarihinde çalınmıştır. Bu tarih itibarıyla yapılan paylaşımlar ve gönderilen mesajlar tarafıma ait değildir. Eski gönderilerime baktığınızda dini değerlerimize, bayrağımıza ve tarihimize karşı yapılmış herhangi bir aşağılama ve hakaret olmadığını sizler de göreceksiniz. Yaşanan bu durumdan ben de en az sizler kadar üzgünüm ve mağdurum. Saygılarımla" dedi.
