Alkol masasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabaha karşı Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi 3050 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Ersin Alataş (40) isimli şahıs, Hakkı K. ve Mehmet D. K. isimli arkadaşlarıyla beraber gittiği evde alkol aldı. İddiaya göre, Mehmet D.K. ve Ersin Alataş arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Mehmet D.K. isimli şüpheli kavga sırasında Ersin Alataş'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin Alataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheliler gözaltında

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 suç kaydı olduğu öğrenilen Hakkı K. (37) ve 16 suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet D.K. (33) isimli şahısları gözaltına aldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Ersin Alataş'ın 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

