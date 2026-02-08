Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da cip ile otomobilin üst geçitte kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Valide Sultan Mahallesi'ndeki İbrahim Hakkı Konyalı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykan K. idaresindeki 34 GRB 062 plakalı Nissan marka cip ile Arif K. yönetimdeki 70 ABA 066 plakalı Hyundai marka otomobil üst geçitte kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplamda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza sebebiyle üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan cipin sürücüsü Arif K. gazetecilere, "Ben buraya yeni geldim, yabancısıyım. Yolu tek yön sanıyordum, çocuğu otogara yetiştirmek için acele ettim. Karşıdan araç gelince çarpıştık. Buranın çift yön olduğunu bilmiyordum. Bu yolu zaten ilk defa kullanmıştım" diyerek açıklama yaptı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan üst geçit araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA