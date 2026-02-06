Konya’da polis şüpheli kovalamacası! Ortalığı birbirine kattı

Konya'nın Karatay ilçesinde polisin "dur” ihtarına uymayan bir otomobil, ekipleri peşine taktı. Kaçan sürücü, şehir merkezinde trafik kurallarını hiçe sayarak ilerlerken hem sürücülerin hem de yayaların hayatını tehlikeye attı.

TEHLİKE YAŞATTI

Adliye, Karatay Üniversitesi ve Mevlana Kültür Merkezi çevresinde yaşanan kovalamaca büyük tehlikeye yol açtı. Cemil Çiçek Caddesi'nden başlayan takip; Fetih Caddesi, Alaeddin Kap Caddesi ve Adana Çevre Yolu boyunca devam etti. Şüpheli araç kural ihlalleri yaparak kaçışını sürdürdü.

TERS YÖNE GİREREK EKİPLERİ ATLATMAYA ÇALIŞTI

Saracoğlu Caddesi'nde bir süre polisin görüş alanından çıkan otomobil, Akyaka Caddesi–Saracoğlu Mahallesi istikametinde yeniden tespit edildi. Ara sokaklara giren sürücü, Bezmi Alem Caddesi yönünde ters yöne girerek ekipleri atlatmaya çalıştı.

ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTI

Takibin sürdüğü sırada şüpheli sürücü, Karatay ilçesi Akbilge Sokak'ta otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Aracın boş halde bulunmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlatırken, kaçan sürücünün yakalanması için çevredeki ara sokaklar tek tek kontrol altına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaklaşık 25–30 yaşlarında olduğu belirlenen sürücünün otomobilde yalnız olmadığı, yanında bir yolcunun da bulunduğu tespit edildi. Akbilge Sokak'ta aracı terk eden iki şüphelinin yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

UYUŞTURUCUYU YOLA ATTILAR

Kovalamaca sırasında şüphelilerin kaçarken yanlarında bulunan uyuşturucu maddeleri yola attıkları öğrenildi. Olayı fark eden vatandaşlar, buldukları maddeleri polis ekiplerine teslim etti.

POLİS ARACI KAZA YAPTI

Takip esnasında bir polis ekibinin de kazaya karıştığı belirtilirken, kazada ekip aracında maddi hasar oluştu, polis memurları ise olayı yara almadan atlattı. Kazada zarar gören polis aracı ve şüphelilerin kaçarken attığı uyuşturucu maddeler rapor düzenlenmesi için Fatih Polis Merkezine götürüldü.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Otomobilin bırakıldığı nokta ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ara sokaklar, parklar ve çevredeki binaların çevresi tek tek kontrol edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

(Meltem Aslan)