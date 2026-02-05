Konya’da anlamlı sergi: Huzurevi sakinlerinin el emeği görücüye çıktı
Konya’da Meliha Ercan Huzurevi sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünler sergisinin açılışı yapıldı.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, sanatın gönüller arasında köprü kurduğunu söyledi.
Sergideki her bir fırça darbesinin ve her bir ilmeğin birer hatıra olduğunu dile getiren Topal, şunları kaydetti:
"Bugün burada sadece bir sergi açılışı için değil, sabrın, emeğin ve yılların birikiminin sanatla buluşmasına şahitlik etmek için bir aradayız. Huzurevlerimizde misafir ettiğimiz büyüklerimizin, o hünerli elleriyle hayata geçirdikleri bu eserler, bizlere yaş almanın sadece bir takvim meselesi olmadığını, ruhun her daim genç ve üretken kalabileceğini bir kez daha kanıtlıyor."
7 Şubat'a kadar devam edecek sergide huzurevi sakinleri tarafından yapılan bez bebekler, çantalar, kapı süsleri, takılar, mumlar ve dekorasyon ürünleri görülebilecek.
