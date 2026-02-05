GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
KONYA Haberleri

Konya’daki doktor-müezzin kavgası! 2 sendikadan ortak açıklama geldi

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki doktor-müezzin kavgası! 2 sendikadan ortak açıklama geldi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde yaşanan ve yargıya taşınan kavga sonrası din görevlisi Yusuf Mete'nin tutuklanmasına, Diyanet-Sen ve Din Bir-Sen Konya şubelerinden ortak tepki geldi. Sendikalar, tutuklama kararının haksız ve orantısız olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada;

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iki kamu görevlisi arasında yaşanan ve yargıya intikal eden üzücü hadisede; taraflardan biri olan din görevlimiz Yusuf Mete'nin, kendisi de darp raporu alacak kadar yaralanmış olmasına rağmen tutuklanması, adaletin terazisine gölge düşürmüştür.

"BİLGİLER TEK TARAFLI OLMUŞ'' 

Konya Merkez Selçuklu ilçesi, 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde, Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu ile Meslektaşımız Yusuf Mete arasında, sıra bekleme meselesi yüzünden başlayan tartışma, ne yazık ki arzu edilmeyen bir fiziksel arbedeye dönüşmüştür.

Olayın ardından kamuoyuna yansıyan bilgiler tek taraflı olmuş, Hocamız Yusuf Mete'nin yaşadığı mağduriyet göz ardı edilmiştir.

Bilinmelidir ki, yaşanan arbedede Hocamız Yusuf Mete de burnu kanayacak ve sol kolunu kullanamayacak derecede fiziksel saldırıya uğramış, olay yerinde hakaretlere maruz kalmıştır. Yusuf Hocamızda karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hukuki haklarını kullanmıştır.

"TARAFLARIN İKİSİ DE KAMU GÖREVLİSİDİR'' 

Diyanet-Sen ve Din Bir-Sen olarak soruyoruz:

Ortada karşılıklı darp iddiaları, karşılıklı yaralanmalar ve her iki tarafın da birbiriden şikayetçi olduğu bir dosya mevcutken; olayı "tek taraflı bir saldırı" gibi değerlendirip din görevlimizi, meslektaşımızı tutuklamak hangi hukuk ilkesiyle bağdaşmaktadır?

Tarafların ikisi de kamu görevlisidir. Olay hizmet alan-hizmet veren ilişkisinden ziyade, iki kamu personelinin karşılıklı tartışması boyutundadır.

Yusuf hocamız sabit ikametgahı belli, delilleri karartma şüphesi yokken ve kendisi de yaralı durumdayken tutuklu yargılanması, "peşin hükümlü" bir yaklaşımdır.

"ADALET MESLEK GRUPLARINA GÖRE OLMAMALI'' 

Sağlık çalışanlarına şiddetin karşısında olduğumuz gibi, din görevlilerimize yapılan haksız muamelenin de karşısındayız. Adalet, meslek gruplarına göre değil, olayın oluş şekline ve delillere göre tecelli etmelidir.

Yusuf Mete hocamız sahipsiz değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sadece bir tarafın değil, meslektaşımızın da uğradığı fiziki ve sözlü saldırının də hesaba katılması gerekmektedir.

"TUTUKLAMA KARARI HAKSIZ VE ORANTISIZDIR''

Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla; yargılama sürecinin tutuksuz devam etmesi ve gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması en büyük beklentimizdir.

Diyanet-Sen ve Din Bir-Sen ailesi olarak; haksız ve orantısız bu tutuklama kararından vazgeçilerek hocamızın serbest bırakılmasını talep ediyor Kıymetli Hocamız Yusuf Mete'nin yanında olduğumuzu, hukuki sürecin her aşamasını titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'' ifadeleri kullanıldı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • YK
    Yusuf KURU
    2 gün önce

    Ben iki Ali hocamıza da teşekkür ediyorum inşallah tez zamanda Yusuf hocamın beraat edeceğine ve gerçek suçlunun ortaya çıkmasını ümit ediyorum.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  • TD
    Türkiye Diyanet Vakıfsen
    2 gün önce

    Aynı devlet için memurluk yapan memurlardan darp edilen memur tutuklanıyor, dayak atan serbest. Neden? Çünkü; devlet bir memurunu korumak için( sağlık çalışanları) kanun çıkarırken diğer memuru için (din gorevlileri) kanun çıkarma zahmetinde bulunmadığı için haklı olan haksız duruma düşmüş oldu. Haksız olan ise haksız olduğunu bildiği halde sirtini kanunlara dayayarak olaydan sıyrılma çabasına girmiştir.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER