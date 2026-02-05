Konya’daki doktor-müezzin kavgası! 2 sendikadan ortak açıklama geldi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde yaşanan ve yargıya taşınan kavga sonrası din görevlisi Yusuf Mete'nin tutuklanmasına, Diyanet-Sen ve Din Bir-Sen Konya şubelerinden ortak tepki geldi. Sendikalar, tutuklama kararının haksız ve orantısız olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada;

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iki kamu görevlisi arasında yaşanan ve yargıya intikal eden üzücü hadisede; taraflardan biri olan din görevlimiz Yusuf Mete'nin, kendisi de darp raporu alacak kadar yaralanmış olmasına rağmen tutuklanması, adaletin terazisine gölge düşürmüştür.

"BİLGİLER TEK TARAFLI OLMUŞ''

Konya Merkez Selçuklu ilçesi, 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde, Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu ile Meslektaşımız Yusuf Mete arasında, sıra bekleme meselesi yüzünden başlayan tartışma, ne yazık ki arzu edilmeyen bir fiziksel arbedeye dönüşmüştür.

Olayın ardından kamuoyuna yansıyan bilgiler tek taraflı olmuş, Hocamız Yusuf Mete'nin yaşadığı mağduriyet göz ardı edilmiştir.

Bilinmelidir ki, yaşanan arbedede Hocamız Yusuf Mete de burnu kanayacak ve sol kolunu kullanamayacak derecede fiziksel saldırıya uğramış, olay yerinde hakaretlere maruz kalmıştır. Yusuf Hocamızda karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hukuki haklarını kullanmıştır.

"TARAFLARIN İKİSİ DE KAMU GÖREVLİSİDİR''

Diyanet-Sen ve Din Bir-Sen olarak soruyoruz:

Ortada karşılıklı darp iddiaları, karşılıklı yaralanmalar ve her iki tarafın da birbiriden şikayetçi olduğu bir dosya mevcutken; olayı "tek taraflı bir saldırı" gibi değerlendirip din görevlimizi, meslektaşımızı tutuklamak hangi hukuk ilkesiyle bağdaşmaktadır?

Tarafların ikisi de kamu görevlisidir. Olay hizmet alan-hizmet veren ilişkisinden ziyade, iki kamu personelinin karşılıklı tartışması boyutundadır.

Yusuf hocamız sabit ikametgahı belli, delilleri karartma şüphesi yokken ve kendisi de yaralı durumdayken tutuklu yargılanması, "peşin hükümlü" bir yaklaşımdır.

"ADALET MESLEK GRUPLARINA GÖRE OLMAMALI''

Sağlık çalışanlarına şiddetin karşısında olduğumuz gibi, din görevlilerimize yapılan haksız muamelenin de karşısındayız. Adalet, meslek gruplarına göre değil, olayın oluş şekline ve delillere göre tecelli etmelidir.

Yusuf Mete hocamız sahipsiz değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sadece bir tarafın değil, meslektaşımızın da uğradığı fiziki ve sözlü saldırının də hesaba katılması gerekmektedir.

"TUTUKLAMA KARARI HAKSIZ VE ORANTISIZDIR''

Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla; yargılama sürecinin tutuksuz devam etmesi ve gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması en büyük beklentimizdir.

Diyanet-Sen ve Din Bir-Sen ailesi olarak; haksız ve orantısız bu tutuklama kararından vazgeçilerek hocamızın serbest bırakılmasını talep ediyor Kıymetli Hocamız Yusuf Mete'nin yanında olduğumuzu, hukuki sürecin her aşamasını titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'' ifadeleri kullanıldı