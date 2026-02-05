GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki sinema salonunda iyilik örüldü! 7 şehirde eş zamanlı

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’daki sinema salonunda iyilik örüldü! 7 şehirde eş zamanlı
Türkiye genelinde 7 şehirde eş zamanlı düzenlenen Örgü Sinema etkinliği, Konya’da yoğun katılımla gerçekleşti. Sinema keyfiyle örgüyü birleştiren kadınlar, ördükleri parçaları huzurevlerinde yaşayan kimsesiz yaşlılar için şala dönüştürerek anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Türkiye genelinde 7 şehirde aynı anda gerçekleştirilen Örgü Sinema etkinliği, Konya'da da yoğun katılımla yapıldı. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonda katılımcılar, sinema keyfini sosyal sorumlulukla birleştirdi. Etkinlikte gönüllüler, haroşa tekniğiyle kare örgü parçalar örerken, ortaya çıkan ürünlerin huzurevlerinde yaşayan kimsesiz yaşlılar için şal haline getirileceği ve sevgiyle hediye edileceği belirtildi. Farklı şehirlerde aynı amaç etrafında buluşan kadınlar, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini sergilerken, Konya'daki organizasyon katılımcılardan büyük takdir topladı.

"KONYA KADINLARINA SOSYAL SORUMLULUKLA ULAŞMAK İSTEDİM”

Etkinlikte konuşan Elçin Kocaarslan, yaklaşık 7 ay önce Konya'ya gelin olarak geldiğini belirterek, şehirde kadınlara ulaşmak için sosyal sorumluluk temelli bir proje hayata geçirmek istediğini söyledi. Kocaarslan, "Konya kadınlarını çok fazla tanımıyordum ancak bu şehirde, bir sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla kadınlara ulaşmak istedim. Bugün burada yaptığımız etkinlik, tamamen kadınların desteğiyle hayata geçirilen bir program. Hepimiz yaşlanacağız ve bir gün huzurevine gitme ihtimalimiz var. Bu düşünceden yola çıkarak, katılımcı kadınlarla birlikte sinema eşliğinde örgü örüyoruz. Ördüğümüz küçük parçaları birleştirerek huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz için şal haline getirip sevgiyle hediye edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 220 KADIN KATILIYOR”

Etkinliğin iletişim ve organizasyon sürecine de değinen Kocaarslan, kadınların kendisine Instagram'daki ‘Elçin'in Atölye' hesabı üzerinden ulaştığını, ayrıca aktif bir WhatsApp grubu oluşturduklarını belirtti. Kocaarslan, "İlk olarak beni tanımayanlar için kendimi tanıtıyorum. Ardından sponsorumuz olan Brother ailesine teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımız arasından çekilişle bir kişiye Brother dikiş makinesi hediye ediyoruz. Yaklaşık 220 kadın etkinliğimize katılıyor. Çekilişin ardından sinema gösterimi başlıyor ve film eşliğinde örgü örmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

"ÖRGÜ SİNEMA KONYA İÇİN İLK VE YENİ BİR PROJE”

Örgü Sinema'nın Konya'da ilk kez yapıldığını vurgulayan Kocaarslan, projenin devam edeceğini belirterek, "Ben buraya bir gelin olarak geldim, yabancıydım ama çok kısa sürede birçok kadına ulaştım. Bu kadınlarla birlikte yapabileceğimiz daha pek çok etkinlik olacak. Örgü Sinema devam edecek, bunun yanı sıra yeni projelerimiz de var. Tüm duyuruları Elçin'in Atölye Instagram hesabından takip edebilirler.” dedi.

KATILIMCILARDAN ANLAMLI MESAJ

Etkinlikte ödül alan katılımcılardan Arife Orhan ise örgüye nasıl başladığını anlatarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Örgüye, Allah rahmet eylesin, canım anneannem sayesinde başladım. Anneannemin torunları olarak hepimiz örgüyü çok seviyoruz. Bu sevgi bana, benden de kızıma miras kaldı. Bugün buraya onunla birlikte geldim ve birlikte örgü örüyoruz. El işi yapmayı, işlemeyi seviyoruz. Kadın olarak üretmeyi, bir şeyler ortaya koymayı seviyoruz.” Türkiye genelinde 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Örgü Sinema etkinliği, Konya'da hem sosyal dayanışmayı güçlendirdi hem de huzurevlerinde yaşayan yaşlılar için anlamlı bir iyilik hareketine dönüştü.

 

