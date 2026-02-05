GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bin konut demek küçük bir ülke kurmak demek

- Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bin konut demek küçük bir ülke kurmak demek
Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında konuşan ve muhalefete de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim yaptıklarımız gün gibi ortadadır. Bunca yıl, eser ve hizmet ürettik ve onlarla konuştuk. Muhalefetten farkımız budur. Yıllardır milletimize, ülkemizdeki muhalefet sorununu anlatamıyoruz“ dedi.

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti..

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.

Hatay'da 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ KONUTLARINA KISA SÜREDE KAVUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başarılı çalışmaları ile vatandaşlar, güvenli konutlarına çok kısa bir süre içerisinde geçti.

Suudi Arabistan ve Mısır dönüşü de uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen soru üzerine deprem bölgesindeki çalışmalara değindi. 

Muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"ONLARA KALSA MİLLETİMİZ HALA AÇIKTAYDI"

"Anlaşılan asrın felaketinin yıl dönümü yaklaşıyor diye, deprem turistleri yine hareketlenmiş vaziyette. Gittikleri, gezdikleri yerlerde yapılanları görmezden gelmekse, en büyük maharetleri. Alemi kör, milleti sersem sanan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Onlara kalsa, milletimiz hala açıktaydı.

"MİLLETİMİZ SİYASİ TEHLİKEYİ GÖRDÜ, ONLARI KENARDA TUTTU"

Onlara kalsa, deprem bölgesindeki insanlarımız yuvalarına kavuşmamıştı. Onlara kalsa, deprem bölgesinde derin bir insanlık dramı yaşanıyor olacaktı. Neyse ki milletimiz, yaklaşan siyasi tehlikeyi gördü ve onları kenarda tuttu.

Muhalefet ilk günden itibaren "yapamazlar, bitiremezler, enkazın altında kalırlar” diyerek yaşanan felaketten rant devşirmeye kalkıştı.

"455 BİN KONUT DEMEK, KÜÇÜK BİR ÜLKE KURMAK DEMEKTİR"

Yönettikleri bazı büyükşehirlerde deprem gibi büyük bir felaket yaşanmamışken, milleti bir yudum suya, temel belediyecilik hizmetlerine muhtaç edenler, yolsuzluklara, türlü çeşit hırsızlıklara kol kanat gerenler 11 ili dört başı mamur bir şekilde yeniden inşa eden bir iktidara laf söyleyebiliyor. 455 bin konut demek, sıradan bir şey değil, küçük bir ülke kurmak demektir.

"BİZİM YAPTIKLARIMIZ ORTADA"

Bunu dünyada bizim dışımızda bu kadar kısa sürede başarabilecek ikinci bir devlet yok. Bizim yaptıklarımız gün gibi ortadadır. Bunca yıl, eser ve hizmet ürettik ve onlarla konuştuk. Muhalefetten farkımız budur.

"HAKİKATI SÖYLEMEZ, DOĞRUYU DUYAMAZLAR"

Yıllardır milletimize, ülkemizdeki muhalefet sorununu anlatamıyoruz. Alışkınız bunlara. Çünkü gerçeği göremez, hakikati söyleyemez, doğruyu duyamazlar.

İnşallah Osmaniye'de bir kez daha milletimizle kucaklaşacak, onlara verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın rahatlığıyla hasbihal edeceğiz."

Kaynak: AA

