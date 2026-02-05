Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları 9 Şubat’ta açıklanacak

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 6 Şubat'ta yayımlanması planlanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-2025" haber bülteni, 9 Şubat saat 10.00'da duyurulacak.
Kaynak: AA
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 6 Şubat'ta yayımlanması planlanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-2025" haber bülteni, 9 Şubat saat 10.00'da duyurulacak.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap