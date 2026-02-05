3 çocuk babasının boş arazideki araçta cesedi bulundu!
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin, boş arazide bulunan aracın içinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Korkunç olayın adresi, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi.. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine boş bir arazide park halindeki 20 AEN 567 plakalı otomobilin içinde erkek şahıs ölü bulundu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünde ve bacağında bıçak izleri bulunan cansız bedenin, üç çocuk babası Mehmet Ali Zengin'e (32) ait olduğu öğrenildi.
HABER ALAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Detaylı inceleme sonrası Zengin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
