GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,72
EURO
51,65
STERLİN
59,96
GRAM
7.456,72
ÇEYREK
12.234,24
YARIM ALTIN
24.341,04
CUMHURİYET ALTINI
48.529,22
GÜNCEL Haberleri

Komşuları ihbar etti! Binadaki kötü koku ölümü ortaya çıkardı

Komşuları ihbar etti! Binadaki kötü koku ölümü ortaya çıkardı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki adam, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonrası evinde ölü bulundu.

Yeni Yalı Mahallesi Gülistan Sokak'ta meydana gelen olayda, Salih Dandin'den (41) haber alamayan komşuları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapıyı açarak eve giren ekipler, Dandin'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dandin'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Şahsın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER