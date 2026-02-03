Konya dahil 7 şehirde eş zamanlı olacak! Örgü Sinema etkinliği başlıyor

Örgü Sinema etkinliği, yarın saat 14.00'te İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Konya'daki buluşma Kentplaza AVM'de düzenlenecek.
Sinema Keyfi İyilikle Birleşiyor
Farkındalık ve sosyal sorumluluk amacıyla hayata geçirilen etkinlikte katılımcılar, D.I.S.K.O. filmini izlerken aynı zamanda örgü örecek. Sinema ve el emeğini bir araya getiren etkinlikte, katılımcılar tarafından örülen parçalar anlamlı bir projeye dönüşecek. Etkinlik kapsamında katılımcılar, haroşa tekniğiyle kare örgü parçalar örecek. Ortaya çıkan bu parçalar daha sonra birleştirilerek huzurevlerinde yaşayan kimsesiz yaşlılara şal haline getirilecek ve hediye edilecek. Organizasyon, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Tek Şart Örgü Örmeyi Bilmek
Yün ve şişlerin organizasyon tarafından temin edileceği etkinlikte, tığ ile örmek isteyen katılımcıların kendi tığlarını getirmesi yeterli olacak. Sosyal sorumluluk projesine hizmet eden etkinliğe katılım için tek şartın örgü örmeyi bilmek olduğu belirtildi. "Örgü Sinema” etkinliğiyle, farklı şehirlerde aynı anda iyilikte buluşulması ve el emeğinin sevgiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor.