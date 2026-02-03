GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Genç astsubay kalbine yenik düştü

- Güncelleme Tarihi:

Genç astsubay kalbine yenik düştü

Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın oğlu, Karadeniz Ereğli Gazeteciler Derneği eski Başkanı gazeteci İbrahim Necati Günay'ın torunu olan Astsubay Mert Necati Günay (27), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Astsubay Mert Necati Günay, 3 Şubat 2026 Salı günü sabah saatlerinde rahatsızlanarak Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç astsubay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mert Necati Günay'ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

