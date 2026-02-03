Konya’da kahvehane karıştı! 1 kişi vuruldu

Olay akşam saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı.
iddialara göre; Saracoğlu Caddesindeki kahvehanede çıkan kavgada 1 kişi vuruldu.
Şüpheli kaçtı!
İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İsmi ve eşkali belirlendi!
Kahvehanedekilerle görüşen polis ekipleri isim ve eşkâlini belirlediği şüphelinin peşine düştü.
Olay yerinden kırmızı bir otomobille kaçtığı iddia edilen şüpheli aranıyor.
