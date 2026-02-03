Konya’da bugün vefat edenler 03 Şubat 2026 Salı

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MÜŞERREF YÜCEL
|
KONYA
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
AYŞE AKCAN
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET YAPICI
|
BAŞARAKAVAK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET YILDIRIM
|
SARAYKÖY
|
SARAYKÖY MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
|
TATLICAK
|
TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI
|
MEFARET KOYUNCU
|
İPEKLER
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
MEHMET KILINÇOĞLU
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
FATMA ÇATLIOĞLU
|
SÖGÜT
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
FATMA DURUCAN
|
KADINHANI
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
MERYEM HARMANKAYA
|
KUYULUSEBİL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SUDİYE SARIKAMIŞ
|
ELAZIĞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ÖMER ÜNAL
|
HADİM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BURHAN YILDIZ
|
KOLUKISA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
OĞUZHAN ÇÖMLEKCİ
|
SELÇUKLU
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
VESİM GÖK
|
KARAKURT
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ŞAH İBRAHİM AKIN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
İBRAHİM ETHEM ALTAY
|
HATIP
|
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
|
MEHMET MAVİ
|
KURŞUNLU
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ŞERİFE ONUR
|
ÇUMRA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HACI MEHMET MUTLU
|
AKSARAY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN AYDOĞMUŞ
|
KARATAY
|
TEM MEZARLIĞI
|
İSMAİL ÇOLAK
|
SELÇUKLU
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
İSMET KÖROĞLU
|
HACINUMAN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUNIR KAAIKATI
|
ALEPPO/SURİYE
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi