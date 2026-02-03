GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,72
EURO
51,66
STERLİN
59,96
GRAM
7.461,54
ÇEYREK
12.242,15
YARIM ALTIN
24.356,81
CUMHURİYET ALTINI
48.560,66
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 03 Şubat 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 03 Şubat 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 03 Şubat 2026 Salı günü vefat eden 24 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MÜŞERREF YÜCEL

KONYA
01-09-1960

ANASULTAN MEZARLIĞI

AYŞE AKCAN

KONYA
01-02-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET YAPICI

BAŞARAKAVAK
02-04-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET YILDIRIM

SARAYKÖY
01-01-1948

SARAYKÖY MEZARLIĞI

MUSTAFA ÇAĞLAYAN

TATLICAK
04-07-1960

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

MEFARET KOYUNCU

İPEKLER
25-11-1969

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MEHMET KILINÇOĞLU

KONYA
01-04-1951

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

FATMA ÇATLIOĞLU

SÖGÜT
25-04-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA DURUCAN

KADINHANI
20-01-1967

TEKKE MEZARLIĞI

MERYEM HARMANKAYA

KUYULUSEBİL
11-01-1937

YAZIR MEZARLIĞI

SUDİYE SARIKAMIŞ

ELAZIĞ
10-05-1952

YAZIR MEZARLIĞI

ÖMER ÜNAL

HADİM
01-07-1950

YAZIR MEZARLIĞI

BURHAN YILDIZ

KOLUKISA
01-03-1938

YAZIR MEZARLIĞI

OĞUZHAN ÇÖMLEKCİ

SELÇUKLU
18-03-1989

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

VESİM GÖK

KARAKURT
01-01-1954

ARAPLAR MEZARLIĞI

ŞAH İBRAHİM AKIN

KONYA
25-09-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

İBRAHİM ETHEM ALTAY

HATIP
01-05-1957

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

MEHMET MAVİ

KURŞUNLU
25-10-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

ŞERİFE ONUR

ÇUMRA
01-07-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

HACI MEHMET MUTLU

AKSARAY
01-05-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

HÜSEYİN AYDOĞMUŞ

KARATAY
20-03-1995

TEM MEZARLIĞI

İSMAİL ÇOLAK

SELÇUKLU
08-03-2000

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İSMET KÖROĞLU

HACINUMAN
09-06-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUNIR KAAIKATI

ALEPPO/SURİYE
29-11-1956

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER