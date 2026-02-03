GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
51,45
STERLİN
59,73
GRAM
7.390,14
ÇEYREK
12.134,34
YARIM ALTIN
24.141,85
CUMHURİYET ALTINI
48.132,05
KONYA Haberleri

Konya’da ruhsatsız silah operasyonları: 7 baskın 3 tutuklama

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ruhsatsız silah operasyonları: 7 baskın 3 tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01–31 Ocak 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve silah parçası ele geçirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İcra edilen operasyonlar sonucunda toplam;

22 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca,
16 adet 7.65 mm tabanca fişeği,
5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,
28 adet tabanca şarjörü,
8 adet av tüfeği,
142 adet av tüfeği fişeği,
33 adet 9 mm fişek,
1 adet kurusıkı tabanca,
17 adet 9 mm kovan,
100 adet tabanca icra yayı,
2.649 adet muhtelif tabanca parçası,
80 adet av tüfeği tetik tertibatı,
136 adet av tüfeği mekanizması,
545 adet av tüfeği icra yayı,
1.987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan 5 şüpheli şahıstan;

1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER