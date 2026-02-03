Konya’da ruhsatsız silah operasyonları: 7 baskın 3 tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01–31 Ocak 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve silah parçası ele geçirildi.
OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
İcra edilen operasyonlar sonucunda toplam;
22 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca,
16 adet 7.65 mm tabanca fişeği,
5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,
28 adet tabanca şarjörü,
8 adet av tüfeği,
142 adet av tüfeği fişeği,
33 adet 9 mm fişek,
1 adet kurusıkı tabanca,
17 adet 9 mm kovan,
100 adet tabanca icra yayı,
2.649 adet muhtelif tabanca parçası,
80 adet av tüfeği tetik tertibatı,
136 adet av tüfeği mekanizması,
545 adet av tüfeği icra yayı,
1.987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Operasyonlar kapsamında yakalanan 5 şüpheli şahıstan;
1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
(Cumali Özer)