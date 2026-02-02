GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın unutulmayan acısı! 22. yıl önce bugün yaşandı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın unutulmayan acısı! 22. yıl önce bugün yaşandı
Konya’da, Zümrüt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı facianın üzerinden 22 yıl geçti.

Konya'da yıkılması sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı faciasının üzerinden yıllar geçse de acısı sürüyor.

Bayram akşamı büyük bir gürültüyle çökmüştü!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı, yapım hatası nedeniyle 2 Şubat 2004'te, Kurban Bayramı akşamı büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Çalışmalar günlerce sürdü

Bayram sevincini yarıda bırakan olayda, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, günlerce süren çalışmalarla enkaz altındakileri çıkarmaya çalıştı.

Konya'nın dinmeyen acısı: 22 yıl geçti

Konyalılar 22 yıl önce bugün büyük bir yıkımla uyandı. 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı Zümrüt Apartmanı faciasının üzerinden tam 22 yıl geçti. 

Adli süreç

Türkiye'yi yasa boğan faciada yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yasal süreç başlatılmış, başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular hakim karşısına çıkmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007'de görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar müteahhit Ali Vedat Kaya 5 yıl, taşeron İsmail Hakkı Canlıer 4 yıl, proje sorumlusu Halil İbrahim Elliiki 2 yıl, 3 belediye görevlisi ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(Berna Ata)

BENZER HABERLER