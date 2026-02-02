GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Motosiklet duvara çarptı! Sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir’in Foça ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Foça Deniz Üssü Kuzey Kapısı mevkii Bağarası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Seçkin Keçici (35) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki askeri bölgenin duvarına çarptı.

Yerde hareketsiz yatan sürücüyü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Seçkin Keçici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Keçici'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

