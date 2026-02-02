GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

Ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ambulans ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesinde D-140 karayolu Bedilkazancı Mahallesi Kavşağı'nda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B.Ş. idaresindeki 54 AFA 169 plakalı ambulans ile işçileri taşıyan A.S. idaresindeki 54 S 1123 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

