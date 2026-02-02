Kabine yoğun gündemle toplandı: İran, Suriye ve Gazze’deki gelişmeler masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplandı. Toplantının gündeminde Amerika-İran geriliminden Suriye’deki gelişmelere pek çok önemli başlık var.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Kabine toplantısına dış politikadaki gelişmelerin damga vurması bekleniyor.
Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak. Ankara iki ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.
Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda Kabine'de İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.
Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de masada olacak
Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat ve entegrasyon süreci, Gazze'deki gelişmeler, devam eden İsrail saldırıları, bununla ilgili atılabilecek adımlar da toplantıda ele alınacak.
Kabine toplantısında ayrıca Terörsüz Türkiye hedefi ve ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak.
