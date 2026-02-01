Sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle dönerken evleri su bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bir araç sel sularında sürüklendi, 7 evi su bastı.

Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağmur, dere yataklarının debisinin yükselmesine neden oldu. Yolların göle döndüğü ilçede Bitez Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil dere menfezinde sıkışarak durabildi.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan aracın sürücüsü büyük şok yaşadı. Ortakent Kavşağı'nda yoldan gelen mil ve kum birikintileri nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, belediye ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Akyarlar Mahallesi'nde dere kenarında çökme meydana gelen yolda ekipler önlem aldı. Göltürkbükü ve Ortakent'te ise 7 evi su bastı. Yağışın ardından cadde, sokak, dere yatakları ve ana yollarda temizlik ve yolları açma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları sahada bizzat yöneten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ortakent, Turgutreis, Bitez, Konacık, Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle toplam 7 konutta 4-5 santimetre seviyesinde su baskını yaşandığını açıkladı. Başkan Mandalinci, Turgutreis çarşı bölgesinde yağmur suyu hatlarının tıkanması sonucu bazı işletmelerin su basma riskiyle karşı karşıya kaldığını, MUSKİ ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle mazgalların açıldığını ve bölgede şu an herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi. D-330 Karayolu'nun Ortakent kesiminde dağdan gelen mil ve toprak birikintilerinin Karayolları ekiplerince temizlendiğini belirten Mandalinci, "Bitez Bergamut Caddesi'nde dere debisinin yükselmesi nedeniyle bir aracımız mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekiplerimizin müdahalesiyle araç güvenli şekilde kurtarıldı. Konacık Mahallemizde de bir aracımız yolda mahsur kalmıştı, o araç da sorunsuz şekilde kurtarıldı. Sahada 55 araç ve 115 personelle teyakkuz halindeyiz" dedi.

Kaynak: İHA