İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü 6 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü 6 yaralı
Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

