GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
GÜNCEL Haberleri

Kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun

Kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun
Adana’da maddi sıkıntı yaşayan kişilere, banka bağlantıları olduğunu söyleyerek kredi kartı limitlerini yükseltme vaadinde bulunan şahısların, bu yöntemle milyonluk dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Dolandırıcılığı yapan iki şüpheli de yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ. (37), arkadaş ortamında tanıştıkları ve ekonomik zorluk yaşayan Karani G.'ye (31), "Bankalarla irtibatımız var, tanıdıklarımız sayesinde kredi puanını yükseltip yüksek limitli kredi kartı çıkarabiliriz" diyerek güven kazandılar.

Görüşmenin ardından Karani G., kredi kartı limitlerinin artırılması vaadiyle, mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini Özkan K. ile Muhammet Ali İ.'ye teslim etti. Zanlıların, mobil bankacılık üzerinden kart limitlerini toplamda 2,5 milyon liraya kadar yükselttiği, ardından bir hafta boyunca kartları kullanarak alışveriş yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları kuyumcu, cep telefonu satıcısı, petshop ve restoran gibi işletmeler üzerinden hayali satışlar yaparak iki ayrı kredi kartından toplam 1 milyon 540 bin liralık harcama gerçekleştirdiği, ayrıca kartlardan 300 bin lira nakit avans çektiği tespit edildi. Kredi kartı limitlerinin artırılmasını bekleyen Karani G., art arda gelen harcama bildirimleri sonrası dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmada zanlıların, güven kazanmak amacıyla günübirlik hazır ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştüğü, "Bankalarda tanıdıklarımız var" yalanıyla dolandırıcılığı organize şekilde gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla Özkan K. ve Muhammet Ali İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER