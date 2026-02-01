Polis yolu kesince kaçacak yeri kalmadı yakalandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polisin “Dur“ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından sokak üzerinde kıstırılarak gözaltına alındı. Yaşananlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, gece saat 01.25 sıralarında Nenehatun Mahallesi Tuzla Caddesi Zengin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.
Polis otosu ile sürücüsünün yalnız olduğu otomobil arasında başlayan kovalamaca, Zengin Sokak'ta başka bir ekip aracının yolu kesmesiyle sona erdi. Önü kesilen sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açarak şüpheliyi araçtan indirdiği, ardından güvenlik amacıyla yere yatırarak ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüldü.
Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil ise çekiciyle kaldırılarak incelemeye alındı.
