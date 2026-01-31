GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bakan Göktaş: Dijital farkındalık ailede başlıyor

Bakan Göktaş, “Dijital farkındalık, ailede başlıyor. Çocuklarımız bizi rol model olarak görüyor. Kendi alışkanlıklarımızı değiştirmeden onları olası tehlikelerden korumamız mümkün değil“ açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dijital farkındalık, ailede başlıyor. Çocuklarımız bizi rol model olarak görüyor. Kendi alışkanlıklarımızı değiştirmeden onları olası tehlikelerden korumamız mümkün değil. Ekranla sınırlı sandığımız pek çok şey artık gündelik yaşantımızın tam merkezinde. Çocuklarımız dijital mecralarda karşılaştıkları risklerle, ne yazık ki gerçek hayatta da temas ediyor. Evlatlarımızı ekranın ardındaki uçsuz bucaksız dünyada yalnız bırakamayız. Nasıl evimizin kapısını kilitliyorsak, dijital dünyanın da güvenli bir anahtarı olduğunu unutmamalıyız. Çocuklarımıza daha güvenli, daha bilinçli bir geleceği ancak hep beraber bırakabiliriz."

"Kapımızı kilitlemek yetmez"

Bakan Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, dikkat edilmesi gereken 2 önemli nokta olduğunu vurgulayan Göktaş, ekran süresi fazla olan ailelerde çocuğa "ekranı kapat", "aman oynama", "sosyal medyaya girme" demenin zorlaştığını belirtti.

Göktaş, "Çünkü çocuklar bizleri rol model olarak alıyorlar. Çocuk şöyle düşünebiliyor, 'eğer yanlış olsaydı ailem de yapmazdı'. Kendimizi dönüştürmeden çocuklarımızı dijital dünyadan koruyamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, videoda ikinci dikkat edilmesi gereken durumun ise kapıya gelen yabancılar olduğunu belirterek, "Gerçek dünyada normal hayatta bu yabancıları evimizin içine almayız. Yasaklı maddelerle, bahisle, zorbalıkla, istismarla karşı karşıya kalabilecekleri hiçbir ortamda kalmalarına izin vermeyiz. Peki ya dijital dünya? Tüm bu tehlikeler çocukla çok rahat maalesef temas edebiliyor." görüşünü aktardı.

Yetişkinlerin çocukları sadece sokakta, okulda veya hayatın her alanında değil, dijital dünyadan da korumak zorunda olduğunu kaydeden Göktaş, "Çünkü artık dijital dünya diye bir şey yok. Dijital dünyada karşılaştıkları her şeyle gerçekte de temasta bulunuyorlar. Çocuklarımızı en iyi onlara güvenli alan sağlayarak koruyabiliriz. Kapımızı kilitlemek yetmez, ekranın ardındaki dünyayı da birlikte güvenli hale getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

