GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
GÜNCEL Haberleri

Otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı

Otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da akan trafikte yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yerlikaya'nın konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, Dörtyol ilçesinde yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. yakalanarak sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile getirilecek yaptırımları hatırlatan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, akan trafikte yarış yapan sürücüye, 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 2 yıl süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz.

Ayrıca makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER