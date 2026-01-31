Hasan Suver için iki kritik görev: Resmi Gazete’de yayımlandı!
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yeni atama kararları, 31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararname kapsamında, siyasetçi Hasan Suver, hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem de stratejik bir bakanlıkta kritik görevler üstlendi.
Hasan Suver İçin Kritik Çifte Görev
Resmi Gazete'nin 33154 sayılı nüshasında yer alan 2026/31 sayılı karara göre; Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır.
Aynı kararla Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak da görevlendirilmiştir.
