31 Ocak 2026 Cumartesi Hatay Namaz Vakitleri | Hatay’da Ezan Saat Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Hatay’da imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri belli oldu. İşte günün vakit detayları…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan aylık takvime göre, Ocak ayının son gününde vakitler netleşti.

Hicri takvimde 12 Şaban 1447 tarihine denk gelen bu mübarek günde, Hatay için belirlenen ezan saatleri şöyle sıralanıyor:

31 OCAK 2026 HATAY SAATLİK NAMAZ VAKİTLERİ LİSTESİ

İmsak: 06:09

Güneş: 07:30

Öğle: 12:54

İkindi: 15:43

Akşam: 18:07

Yatsı: 19:23

