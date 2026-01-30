GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fatih Ürek Öldü Mü? Fatih Ürek Kimdir? Fatih Ürek Kaç Yaşında ve Nereli?

Fatih Ürek Öldü Mü? Fatih Ürek Kimdir? Fatih Ürek Kaç Yaşında ve Nereli?

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yaklaşık 3,5 aydır (107 gün) yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Tedavi süreci boyunca durumu kritik seyreden sanatçının vefat haberi, akşam saatlerinde menajeri ve yakın çevresi tarafından doğrulandı.

Fatih Ürek'in Hastane Süreci ve Ölüm Nedeni

Sanatçının menajeri Mert Siliv, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Ürek'in durumunun kritik olduğunu ve hekimlerin yakın takibinde tedavinin devam ettiğini bildirmişti. Ancak kalp krizine bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yapılan tıbbi müdahaleler sonuçsuz kaldı ve sanatçı 30 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından televizyon dünyasından Müge Dağıstanlı gibi isimler ve çok sayıda sanatçı, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak kaybı doğruladı.

Fatih Ürek Kimdir? Biyografisi ve Sanat Kariyeri

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğan Fatih Ürek, müzisyen, tiyatrocu ve sunucu kimliğiyle Türk medyasında uzun yıllar görev aldı. Sanat hayatına dair önemli kronolojik bilgiler şöyledir:

Eğitim ve Başlangıç: Bir yaşında ailesiyle Bursa'ya yerleşti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu kadrosuna girerek 20 yaşına kadar bu kurumda çalıştı.

Müzik Kariyeri: 1993 yılında ilk albümünü yayınladı. 1995'te pop müziğin yanı sıra Klasik Türk Müziği çalışmalarına yöneldi.

Geri Dönüş: 2008 yılında yayınladığı "Sus" albümündeki "Hadi Hadi" ve "Sus" parçalarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Televizyon ve Sinema Çalışmaları

Fatih Ürek, müzik kariyerinin yanı sıra oyuncu ve sunucu olarak da pek çok projede yer almıştır:

Dizi ve Film: Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

Sunuculuk: 2018-2020 yılları arasında "Gelinim Mutfakta" programının sunuculuğunu üstlendi. Ardından "Kuaförüm Sensin" yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Son Projesi: Vefatından önce NOW kanalında yayınlanan "Gelin Görümce" adlı yemek yarışmasını sunmaktaydı.

31 yıllık aktif sanat kariyerine sahip olan Fatih Ürek'in cenaze programına dair resmi açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

