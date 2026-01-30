Rusya: Ukrayna’da bir haftada 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna’daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 24-30 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yapıldı.
Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine ve çeşitli askeri unsurlara yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılarak, "Harkiv bölgesindeki Staritsa ve Kupyansk-Uzlovoy, Sumi bölgesinde Belaya Bereza, Zaporijya bölgesinde Novoyakovlevka, Ternovatoye ve Reçnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Berestok yerleşim yeri kurtarıldı." denildi.
Ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 112 bine yakın İHA, 646 hava savunma füze sistemi, 27 bin 404 tank ve zırhlı araç, 1653 çok namlulu roketatar, 33 bine yakın obüs ve havan topu ile 53 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”