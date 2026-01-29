GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki cinayet! Kız meselesi kanlı bitmişti: Sanığa istenen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Konya’da bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İçeri Çumra Mahallesi'nde kız meselesinde çıkan kavgada, Rıza K'nin tüfekle Selçuk Ö'yü öldürdükten sonra Zeynel K'yi de bıçakla yaraladığı yer aldı.

Olayın ardından tutuklu sanık Rıza K'nin suç aletleriyle Elif Y'nin evine kaçtığı belirtilen iddianamede, "Elif Y'nin, sanığın kıyafetlerini yıkadığı ve yeni kıyafetler için ailesinden para istediği, sanığın, parayı ve kıyafetleri almak için Halil G. ve babasıyla buluştuğu, aracında sakladığı tüfek ve bıçağı Halil G'ye verdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalandığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Rıza K'ye "kasten öldürme"den müebbet hapis cezası, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası, Mehmet K'ye iki kez 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası, Halil G. ve Elif Y'ye ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025'te, husumetlisi Selçuk Ö'yü silahla öldürüp Zeynel K'yi de bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Rıza K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

(SELÇUK Ö.)

Kaynak: AA

  • AV
    Ali Veli Konya
    2 saat önce

    İyi hal cart curt adam öldürmeden 20 yıl alır teşebbüsten de 3 yıl toplam 23 yıl 6 yıl yatar sonra açık yatar max 10 yıl sonra salarlar caniyi aramıza

