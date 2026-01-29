GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kayıp adamın çalılıklarda cesedi bulundu!

Güncelleme Tarihi:

Kayıp adamın çalılıklarda cesedi bulundu!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Murat Arslan’ın (40) gölet kenarındaki çalılık alanda cansız bedeni bulundu.

Adapazarı'nda yaşayan Murat Arslan'ın yakınları, 2 gündür kendisinden haber alamayınca durum yetkililere bildirildi. Taşkısığı Mahallesi'nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Murat Arslan olduğu belirlendi. Arslan'ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

