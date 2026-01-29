Ankara Valiliği uyardı!

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
Ankara Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, rüzgarın, yarın Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
