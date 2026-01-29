Oda da mahsur kaldı! Down sendromlu Eymen evde çıkan yangında hayatını kaybetti
İzmir’in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, bulunduğu oda da mahsur kalan down sendromlu Eymen A.Ç. (11), hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İzmir'in Buca ilçesinde bir binada çıkan yangın felakete neden oldu.
Göksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede 11 yaşındaki down sendromlu Eymen A.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç. (54) ifadesinde, yangının yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade etti. Anne 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden çıktığını belirtti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
