Konya’da alevler yolcu minibüsünü sardı! Şoför saniyelerle faciayı önledi

Konya–Seydişehir karayolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsü, Çavuş mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olayda şoförün hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

ŞOFÖRÜN HIZLI MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Seydişehir'den Konya istikametine sefer yapan minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları saniyeler içinde tahliye etti. Yolcuların araçtan inmesinden kısa süre sonra alevler tüm minibüsü sardı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Konya–Seydişehir yolu güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından yol, jandarma kontrolünde yeniden trafiğe açıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için teknik inceleme başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

