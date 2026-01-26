GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,41
STERLİN
59,44
GRAM
7.264,26
ÇEYREK
11.926,04
YARIM ALTIN
23.726,52
CUMHURİYET ALTINI
47.303,93
KONYA Haberleri

Konya’da alevler yolcu minibüsünü sardı! Şoför saniyelerle faciayı önledi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da alevler yolcu minibüsünü sardı! Şoför saniyelerle faciayı önledi

Konya–Seydişehir karayolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsü, Çavuş mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olayda şoförün hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

ŞOFÖRÜN HIZLI MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Seydişehir'den Konya istikametine sefer yapan minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları saniyeler içinde tahliye etti. Yolcuların araçtan inmesinden kısa süre sonra alevler tüm minibüsü sardı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Konya–Seydişehir yolu güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından yol, jandarma kontrolünde yeniden trafiğe açıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için teknik inceleme başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER