Konya’da “Maarifin Kalbinde Ramazan’’ etkinlikleri devam ediyor

Konya'da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan” teması kapsamında okullarda düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşıldığı programlarda öğrencilerle bir araya gelen konuklar, birlik ve beraberlik, dayanışma ve Ramazan'ın toplumsal hayatımızdaki yeri üzerine sohbetler gerçekleştirdi.
Programlar kapsamında farklı ilçelerdeki okullarda çeşitli kurum temsilcileri, akademisyenler ve yöneticiler öğrencilerle buluştu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Güney, Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Ilgın TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Veli Duman, Cumhuriyet Savcısı Esra Çolak ve İlçe Sağlık Müdürü Meryem Betül Yeşil katıldı.
Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Akören Kaymakamı İsa Bertan, Akören Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Varol ve İlçe Vaizi Mustafa Gezgin öğrencilerle buluştu.
Ereğli Şehit Ramazan Aydoğan Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Cem Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kurt, Ereğli Kütüphane Müdürü Elife Hülya Avan ile Ereğli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezi Müdürü Naz Sevencan öğrencilerle sohbet etti.
Karatay Türk Telekom Sosyal Bilimler Anadolu Lisesinde eğitimci Mustafa Tekelioğlu, Karapınar Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Sevinç öğrencilerle bir araya geldi.
Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesinde Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Karatay Çatalhüyük Anadolu Lisesinde Karatay İlçe Müftülüğünden Eğitim Uzmanı Birgül Arslan, Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesinde ise Güneysınır Kaymakamı Ozan Bozçalı öğrencilerle buluştu.
Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Pansiyonunda Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ve Adalet Komisyonu Başkanı Burak Dinç, Ereğli TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ereğli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Hortu öğrencilerle sohbet etti.
Kulu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Kulu Müftülüğü İlçe Vaizi Mehmet Ganioğlu, Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonunda Güneysınır Kaymakamı Ozan Bozçalı, Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda ise Sarayönü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Servet Karaca öğrencilerle bir araya geldi.
Çumra Çatalhöyük Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda düzenlenen programa Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Başsavcı Ahmet Özçelik katıldı.
Karatay Fen Lisesinde gerçekleştirilen programda ise İl Müftü Yardımcısı Adem Cantürk Can öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.
Gerçekleştirilen programlara ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı. Etkinliklerde Ramazan ayının manevi değerleri paylaşılırken öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi.
(Cumali Özer)