Abdurrahman Büyükkörükçü’nün sağlık durumuyla ilgili son açıklama!
Konya’nın manevi mimarlarından merhum Tahir Büyükkörükçü Hocanın oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü pıhtı atması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Abdurrahman Büyükkörükçü’nün sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.
Konya'da tedavi altında bulunan Abdurrahman Büyükkörükçü'nün sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
Son durum açıklaması
12 Mart 2026 itibarıyla doktorların yaptığı değerlendirmede, Büyükkörükçü'nün sağlık durumunun stabil seyrettiği, ancak durumun ciddiyetinin devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, henüz belirgin bir iyileşme görülmediği için tedbir amaçlı gözetimin sürdürüleceği bildirildi.
10-15 gün daha gözetim altında tutulacak
Doktorların değerlendirmesine göre olası acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla Büyükkörükçü'nün en az 10 ila 15 gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı aktarıldı.
Sevenlerine selam gönderdi
Paylaşılan mesajda, Abdurrahman Büyükkörükçü'nün kendisi için dua eden herkese selamlarını ilettiği ve yapılan dualar için teşekkür ettiği belirtildi.
