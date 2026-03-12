Babasının bahçesinde cansız bedeni bulunan kızın kesin ölüm sebebi araştırılıyor

Edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe Sokak'ta ikamet eden 13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde kayboldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Yapılan araştırma ve incelenen kamera kayıtları neticesinde, Z.Ü.'nün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra kendisi asmak suretiyle intihar eden babası A.Ü.'ye ait hobi bahçesinde bulundu. Z.Ü.'nün kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cansız bedeni ölü muayene ve otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA