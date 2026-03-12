Hat sanatı, İslam medeniyetinin estetik anlayışını yansıtan ve yüzyıllar içinde farklı formlara bürünen bir yazı sanatıdır. Bu sanatın en eski ve köşeli formu olan yazı türü, mimari süslemelerde ve tarihi kitabelerde sıkça tercih edilir.
Yenikapı Marmaray İstasyonu duvarına yazılmış "Kelime-i Tevhid" hangi hat yazısıyla yazılmıştır?
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nun duvarında yer alan ve modern mimariyle tarihi dokuyu birleştiren Kelime-i Tevhid, Kûfi hat yazısıyla yazılmıştır.
Bu seçimin özellikleri şunlardır:
-
Mimari Uygunluk: Kûfi yazı, geometrik ve köşeli yapısı nedeniyle taş, tuğla ve mermer gibi sert yüzeylere uygulamak için en uygun hat türüdür.
-
Tarihi Bağlam: İstasyonun bulunduğu bölgedeki Bizans ve erken Osmanlı dönemine ait arkeolojik buluntularla uyum sağlaması için, hat sanatının en kadim ve karakteristik türü olan Kûfi tercih edilmiştir.
-
Estetik Görünüm: Kûfi yazının çizgisel ve dik yapısı, istasyonun modern ve minimalist tasarımıyla estetik bir bütünlük oluşturur.
Cevap: Kûfi
