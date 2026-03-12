GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yin-Yang sembolünde siyah ve beyaz alanların birbirine eşit olması neyi anlatır?

Uzak Doğu felsefesine göre evrendeki hiçbir güç tek başına var olamaz ve her şey bir diğeriyle olan etkileşimi sayesinde anlam kazanır. Yin-Yang sembolü de bu felsefenin en somut görsel ifadesidir.

Yin-Yang sembolündeki bu alanların eşitliği, evrendeki zıt güçlerin karşılıklı bağımlılığını anlatır.

Bu kavramın temel dayanakları şunlardır:

  • Biri Olmadan Diğeri Olmaz: Işık olmadan gölgenin, gece olmadan gündüzün tanımlanamayacağı gibi; siyah ve beyaz alanlar da birbirini var eder ve tamamlar.

  • Sürekli Akış ve Etkileşim: Alanlar birbirine eşittir çünkü biri diğerine dönüştüğünde bütünün dengesi değişmez. Bu durum, zıtlıkların birbirinden bağımsız değil, birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterir.

  • Bütünlük: Siyah ve beyazın eşit dağılımı, evrenin bir bütün olduğunu ve bu bütünün içindeki parçaların birbirine muhtaç olduğunu simgeler.

Cevap: C (Karşılıklı bağımlılığı)

