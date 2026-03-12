Uzak Doğu felsefesine göre evrendeki hiçbir güç tek başına var olamaz ve her şey bir diğeriyle olan etkileşimi sayesinde anlam kazanır. Yin-Yang sembolü de bu felsefenin en somut görsel ifadesidir.
Yin-Yang sembolünde siyah ve beyaz alanların birbirine eşit olması neyi anlatır?
Yin-Yang sembolündeki bu alanların eşitliği, evrendeki zıt güçlerin karşılıklı bağımlılığını anlatır.
Bu kavramın temel dayanakları şunlardır:
-
Biri Olmadan Diğeri Olmaz: Işık olmadan gölgenin, gece olmadan gündüzün tanımlanamayacağı gibi; siyah ve beyaz alanlar da birbirini var eder ve tamamlar.
-
Sürekli Akış ve Etkileşim: Alanlar birbirine eşittir çünkü biri diğerine dönüştüğünde bütünün dengesi değişmez. Bu durum, zıtlıkların birbirinden bağımsız değil, birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterir.
-
Bütünlük: Siyah ve beyazın eşit dağılımı, evrenin bir bütün olduğunu ve bu bütünün içindeki parçaların birbirine muhtaç olduğunu simgeler.
Cevap: C (Karşılıklı bağımlılığı)
