Şorolop nedir? Beyaz’la Joker

Halk arasında genellikle bir durumu örtbas etmek, bir konuyu geçiştirmek veya karşısındakini ikna etmek amacıyla uydurulan, aslı astarı olmayan hikâyeler için kullanılan renkli bir tabirdir.

Şorolop nedir?

Günlük konuşma dilinde ve argoda şorolop, ciddiyetten uzak, genellikle uydurma veya çarpıtılmış olan yalan haber ya da boş laf anlamına gelir. Birisi size inanılması güç, desteksiz bir hikâye anlattığında bu durum "şorolop yapmak" veya "şorolop sıkmak" şeklinde ifade edilir.

Bu ifadenin kullanım özellikleri şunlardır:

Hafifletme: Gerçek bir "yalan" kadar ağır bir itham içermeyebilir; bazen bir şeyi abartarak anlatmak veya durumu "kıvırmak" anlamında daha yumuşak bir eleştiri olarak kullanılır.

Geçiştirme: Bir soruya net cevap vermek yerine, laf kalabalığı yaparak konuyu saptırma eylemini tarif eder.

Karakterize Etme: Sürekli bu şekilde konuşan kişilere halk ağzında "şorolopçu" denildiği de vakidir.

Cevap: Söylenen bir yalandır / uydurma sözdür.

