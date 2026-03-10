Sürdürülebilir bir moda anlayışını temsil eden kapsül dolap, az sayıda ama birbiriyle kolayca eşleşebilen, kaliteli ve zamansız parçalardan oluşan bir koleksiyondur. Bu sistemde temel amaç, minimum parçayla maksimum kombin seçeneği yaratmaktır.

Kapsül dolap oluşturmak isteyen birinin dolabında hangisi olmaz?

Kapsül dolap mantığına tamamen aykırı olan parça sadece bir kez giyilebilecek abiye kıyafettir.

Bu durumun nedenleri şunlardır:

İşlevsellik: Kapsül dolabın altın kuralı, her parçanın birden fazla ortamda ve farklı kombinlerle giyilebilmesidir. Sadece özel bir gece için alınan ve tekrar giyilme ihtimali düşük olan bir kıyafet, dolapta yer kaplayan bir "ölü yatırım" olarak görülür.

Sürdürülebilirlik: Kapsül dolap, "hızlı tüketim" yerine "uzun ömürlü kullanım"ı hedefler. Tek kullanımlık şatafatlı parçalar bu felsefeye uymaz.

Eşleşebilirlik: Nötr tonlardaki parçalar, klasik ceketler ve düz kesim pantolonlar birbirleriyle onlarca farklı şekilde kombinlenebilirken; ağır bir abiye sadece tek bir tarza hizmet eder.

