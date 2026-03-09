Vali İbrahim Akın çiftçilerle iftar sofrasında buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi.
Meram ilçesi Kavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda çiftçilerle sohbet eden Vali Akın, üreticilerimizin talep ve görüşlerini dinledi.
Tarım ve hayvancılığın ülke için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Vali Akın; toprağı emekleriyle berekete dönüştüren, ülkemizin gıda arz güvenliğine büyük katkı sağlayan tüm çiftçilerimize çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.
Programın sonunda Vali Akın, iftar programına ev sahipliği yapan çiftçilere teşekkür ederek, sofranın hazırlanmasında emeği bulunan kadınlara çiçek takdim etti ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İftar programında Vali İbrahim Akın'a Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen eşlik etti. (Bekir Turan)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”