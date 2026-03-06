GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,09
EURO
51,23
STERLİN
59,01
GRAM
7.376,79
ÇEYREK
12.183,37
YARIM ALTIN
24.285,53
CUMHURİYET ALTINI
48.364,30
YAŞAM Haberleri

Akşehir’de hacı adaylarına tanışma ve bilgilendirme toplantısı

Cumali Özer
Muhabir
Akşehir’de hacı adaylarına tanışma ve bilgilendirme toplantısı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Akşehir’de tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında, Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik tanışma ve bilgilendirme programı düzenlendi.Program, Nasrettin Hoca Camii'nde gerçekleştirildi.

Seminere, Konya 3. Kafile Başkanı olarak görevlendirilen İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge de katıldı.

Toplantıda hac ibadetine hazırlık süreci hakkında genel bilgiler paylaşılırken, hacı adaylarıyla tanışma ve kaynaşma ortamı sağlandı. Ayrıca hac yolculuğu öncesinde adayların merak ettiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER