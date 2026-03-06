Akşehir’de hacı adaylarına tanışma ve bilgilendirme toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında, Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik tanışma ve bilgilendirme programı düzenlendi.Program, Nasrettin Hoca Camii'nde gerçekleştirildi.
Seminere, Konya 3. Kafile Başkanı olarak görevlendirilen İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge de katıldı.
Toplantıda hac ibadetine hazırlık süreci hakkında genel bilgiler paylaşılırken, hacı adaylarıyla tanışma ve kaynaşma ortamı sağlandı. Ayrıca hac yolculuğu öncesinde adayların merak ettiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı.
Program, yapılan dua ile sona erdi.
(Cumali Özer)