Kadınların eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesini simgeleyen anlamlı gün için geri sayım başladı. Her yıl dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Kadınlar Günü’nün 2026’daki tarihi de belli oldu. Peki, Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? işte detaylar...

Her yıl dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün 2026'daki tarihi de belli oldu. Peki, Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? işte detaylar...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası gün olarak kabul edilen 8 Mart tarihi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalığı artırıyor. Dünya Kadınlar Günü, yaygın olarak 8 Mart olarak bilinir ve her yıl aynı tarihte kutlanır. 2026 yılında 8 Mart Pazar gününe denk gelen bu özel gün, dünyanın birçok ülkesinde yürüyüşler, konferanslar, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla anılacak.

8 MART 1957'DE NE OLDU?

Dünya Kadınlar Günü'nün kökenleri 1857 yılına, New York'taki bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin mücadelesine dayanıyor. Daha iyi çalışma koşulları ve 10 saatlik iş günü talebiyle greve giden bu kadınların direnişi, zamanla evrensel bir simge haline geldi. 1910 yılında Clara Zetkin'in önerisiyle uluslararası bir kimlik kazanan 8 Mart, 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmen tanındı.

KADINLAR GÜNÜ İÇİN ANLAMLI HEDİYE VE MESAJ ÖNERİLERİ

8 Mart, yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda dayanışmayı da simgeliyor. Bu nedenle hediye seçenekleri de daha anlamlı hâle geliyor. Bu yıl, kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, eğitim derneklerine yapılan bağış sertifikaları ve kadın yazarların eserleri en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

Ayrıca, "Emeğin ve sevginin dünyayı güzelleştirdiği tüm kadınların günü kutlu olsun” gibi kısa ve anlamlı mesajlar, dijital platformlarda paylaşılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi