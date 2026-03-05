GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
51,18
STERLİN
58,86
GRAM
7.419,15
ÇEYREK
12.253,39
YARIM ALTIN
24.425,08
CUMHURİYET ALTINI
48.642,23
GÜNCEL Haberleri

TOKİ’den Ankara için ek kura duyurusu

- Güncelleme Tarihi:

TOKİ’den Ankara için ek kura duyurusu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara Merkez ilçeleri için gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekilişinde, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle eksik belirlenen hak sahiplerine ilişkin açıklama yaptı. İdare, 227 şehit yakını ve gazinin doğrudan hak sahibi olduğunu, kalan 270 konut için ise yarın yeniden kura çekileceğini duyurdu.

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen "Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi" sonuçlarının incelendiği belirtildi.

Sistem kaynaklı hata tespit edildi

İnceleme sonucunda, kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Mağduriyet yaşanmaması adına gerekli adımların ivedilikle atıldığı ifade edildi.

Şehit yakınları ve gaziler doğrudan hak sahibi oldu

Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227'sinin "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinde olduğu açıklandı. İlgili kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın herhangi bir yeni kuraya gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

Kalan 270 hak sahibi için kura çekilecek

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek bir kura çekilişi düzenlenecek. Konuya ilişkin TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.

Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği, kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER